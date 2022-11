Richarlison, che gol! Marchisio lo esalta: “Un gesto che si ha nel sangue”

Presente negli studi di 'Rai Sport' in Qatar, Claudio Marchisio ha commentato lo strepitoso gol del 2-0 segnato da Richarlison contro la Serbia. L'attaccante brasiliano, autore di una doppietta, ha insaccato la sfera in rete con una stupenda e complicatissima rovescita. L'ex centrocampista della Juventus lo ha esaltato così: "Nel primo tempo la Serbia è stata bella quadrata, poi nella ripresa il Brasile è riuscito a forzare il gioco e Richarlison s'è sbloccato. Bravo Tite a non cambiarlo, ma sul gol del'1-0 merito a Neymar che ha creato lo spazio giusto. Il 2-0 non lo pensi neanche, quel gesto lì ce l'hai nel sangue: ce l'ha lui, ce l'hanno tutti i giocatori del Brasile. Secondo me insieme alla Francia la nazionale verdeoro è la principale pretendente al titolo". L’Atalanta nel cuore e un futuro rossonero: scopriamo Sportiello.