Richards sul ‘consiglio’ di Balotelli: “Dissi a Montella ‘Testa di ca**o'”

Micah Richards , ex calciatore della Fiorentina , ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale 'YouTube' di 'The Rest Is Football', soffermandosi in modo particolare su un retroscena riguardante l'ex Milan Mario Balotelli , suo compagno ai tempi del Manchester City , e Vincenzo Montella . Di seguito le sue parole.

Le parole di Micah Richards

"Sono andato alla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato. Ma non parlavo italiano, se non cose basilari. Come un vero idiota ho chiesto a Balotelli come avrei potuto dire per salutare qualcuno. Sono andato a incontrare per la prima volta l'allenatore Montella, gli stringo la mano e gli dico: 'Testa di ca**o'".