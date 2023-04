Retegui: “So che è probabile un trasferimento a luglio, ora non ci penso”

Mateo Retegui ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un suo possibile trasferimento nel mercato estivo

Mateo Retegui , attaccante italiano del Tigre e accostato anche al Milan per le prossime sessioni di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'ESPN'. Tra i vari temi toccati anche quello relativo al suo possibile trasferimento a luglio, sebbene lui continui a pensare al suo club di appartenenza. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Mateo Retegui sul suo futuro

"Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene".