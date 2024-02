Milan, Scaroni: “Restyling San Siro? Ecco cosa abbiamo detto a Sala”

Argomento, ovviamente, il progetto del restyling dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro che Sala ha voluto presentare in via ufficiale a Milan e Inter. "Abbiamo ascoltato la proposta del Sindaco Sala, ribadendo che la nostra priorità rimane il progetto di San Donato Milanese", il commento di Scaroni sul tema. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Rennes-Milan in tv o diretta streaming >>>