Repice: “Tonali al Newcastle? Ovvio che non si tratti di una scelta di cuore”

Intervenuto sul suo profilo Instagram, Francesco Repice ha commentato il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle. Queste le dichiarazioni del noto radiocronista: "È ovvio che non si possa parlare di scelta di cuore ma si debba parlare di una scelta di un altro tipo: insomma capisco che da 2 milioni a praticamente 10 milioni l’anno, con i bonus, la differenza di ingaggio sia tantissima. Ora resta da capire obiettivamente cosa significhi o cosa possa significare giocare a San Siro piuttosto che a Newcastle, cosa significhi giocare con la maglia rossonera piuttosto che con quella rispettabilissima del Newcastle, cosa significhi giocare a San Siro con la maglia del Milan e in Champions, cosa significhi giocare con la maglia del Newcastle in Champions. È tutto lì, il discorso è tutto lì". LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds >>>