Repice: “Il Milan non ha voluto il fuoriclasse Conte. Scelta incomprensibile”

"Il fuoriclasse del Napoli è Antonio Conte. In tanti fanno partire polemiche, ma uno come Conte le polemiche sa crearle e gestirle conferendogli un significato, questa è una delle caratteristiche che lo rende un grande allenatore. Roma? É una squadra che va ricostruita mentalmente, può dare molto di più. Tra la Roma di questa stagione e il Napoli della stagione passata non trovo alcun tipo di analogia. Il Napoli veniva dalla vittoria di uno scudetto storico, i giallorossi non avevano vinto un bel niente, sono vittime di scelte costantemente sbagliate. Riportare Ranieri in panchina é stata la soluzione perfetta, così da finire il campionato tranquillamente senza infamia né lode. Credo che il Milan non abbia voluto Conte. Una scelta incomprensibile e De Laurentis è stato furbo a sfruttare la situazione. Credo che Inter e Napoli siano le due contendenti allo scudetto. L'Atalanta ha le stesse possibilità, ma bisogna seguire il suo percorso anche in relazione alle difficoltà che si trascineranno le coppe".