Repice: “Il Milan può fare bene, soprattutto grazie a Maldini” | News

Ecco il pensiero di Francesco Repice, noto giornalista e radiocronista, nei confronti del Milan e del direttore sportivo Paolo Maldini

Francesco Repice, noto giornalista, ha parlato del Milan e di Paolo Maldini ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com'. Ecco le parole del noto radiocronista. "Sarà con tutte le altre dietro la Juventus e l'Atalanta. Secondo me può fare bene, soprattutto grazie ad un direttore sportivo come Maldini che sta dimostrando il perché ha vinto tanto da calciatore".