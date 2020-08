Renzo Rosso: “Innamorato del Milan. Spero confermino Ibra …. con Messi!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Renzo Rosso, famoso imprenditore italiano (fondatore del marchio ‘Diesel‘ e Presidente del gruppo OTB), è, come noto, anche Presidente del Vicenza, neo-promosso in Serie B, nonché un grande tifoso del Milan.

Proprio di calcio, anche sulla squadra rossonera, Renzo Rosso ha parlato in un’intervista esclusiva con ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni più interessanti di Renzo Rosso:

Sulla sfida in Serie B con il Monza di Silvio Berlusconi: “Ho una grande stima di Silvio. Abbiamo due sogni uguali, ma proviamo a raggiungerli in maniera diversa con strategie differenti. Berlusconi vuole centrare i suoi obiettivi subito, costi quel che costi. Noi pensiamo a costruire piano piano con il coinvolgimento della città”.

Sul grande amore di entrambi per il Milan: “Sì, da piccolo mi sono innamorato del Milan e lo sarò sempre. Anche se ora il mio cuore batte per il Vicenza. Con Berlusconi sarà un bel derby tra milanisti. In queste ultime settimane mi sono divertito molto a vedere giocare i rossoneri. Una squadra unita e forte grazie pure a Stefano Pioli”.

Su Zlatan Ibrahimović: “Ci vuole sempre un giocatore così. Ibra lo conosco bene: ha doti pazzesche, un carisma incredibile. Mi auguro che lo confermino perché è unico e può dare ancora tanto”.

Su Lionel Messi sogno dell’Inter: “Faccio una provocazione: se Messi lasciasse il Barça, soffiamolo all’Inter e portiamolo al Milan! Con lui e Ibra sarebbe un Milan stellare”.

Sulle sue prossime vacanze: “Starò via per 24 giorni, non è mai successo. Ma anche dal coronavirus abbiamo tratto una lezione: possiamo fare tante cose da remoto per una gestione più sostenibile della vita. Meno viaggi a volte inutili, meno inquinamento. Ed io potrò occuparmi di tutto pur da lontano. A cominciare dal mio Vicenza, sperando di leggere belle notizie anche sul Milan”.

