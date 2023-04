Renica su Milan-Napoli: “I rossoneri godono di un Leao in ottima forma”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Renica ha parlato in vista del match d'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli. L'ex difensore azzurro ha confessato che il suo pronostico, solo qualche settimana fa, era tutto a favore dei ragazzi di Luciano Spalletti. Adesso, però, dopo la sconfitta per 0-4 in campionato e il dubbio che riguarda la presenza di Victor Osimhen le cose sembrerebbero essere cambiate.