Renard: “Maignan? Non ha nulla da invidiare a Donnarumma” | News

Hervé Renard, ex allenatore al Lille e attuale commissario tecnico dell'Arabia Saudita, ha parlato di Mike Maignan

L'ex tecnico del Lille Hervé Renard, intervistato da Tuttosport, ha parlato di Mike Maignan, suo ex giocatore. Ecco cosa ha detto: "Zero dubbi, è un grande acquisto per la società rossonera. I tifosi non si devono preoccupare, Mike non ha nulla da invidiare a Donnarumma. Viene a Milano per essere titolare, ora non è più tempo di fare da secondo. Non c’è una qualità che spicca sulle altre, ma solo perché è un portiere completo, che non si destreggia alla grande solo tra i pali. È forte anche nelle uscite, di testa, capace con i piedi: non entra nel panico se deve rinviare di destro o di sinistro". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a De Paul. C'è una novità importante.