Redondo: “Non seguo più il calcio. Non c’è più fantasia. Ecco perché”

Intervistato da La Nacion, Fernando Redondo, ex giocatore del Milan, ha parlato del calcio moderno e della mancanza di fantasia: "Non guardo il calcio da anni, non riesco più ad emozionarmi. Oggi è tutto esageratamente programmato. I calciatori sembrano super atleti, dei terminator... Il calcio è sempre stato al centro della mia vita fin da bambino. Ma adesso...Il mio Taconazo? Lo facevo permettermi in posizione giusta rispetto alla porta, per poter vedere meglio i compagni. A Old Trafford capii che era il momento giusto per provarci".