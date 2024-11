Salvini: “Ero più confidente nella vittoria di Trump che in quella del Milan”

Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a qualche ora da Real Madrid-Milan, paragonando il successo del Diavolo alla vittoria delle Presidenziali americane da parte di Donald Trump. Senza ombra di dubbio era difficile prevedere un tale dominio da parte dei ragazzi di Paulo Fonseca allo stadio 'Santiago Bernabeu', ma i segnali in stagione c'erano stati. Primo fra tutti il 4-0 rimediato nel Clasico contro il Barcellona, ma anche la sconfitta con il Lille in Champions League doveva far pensare al fatto che i Blancos qualcosa potessero concedere.