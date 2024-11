Olivier Rouyer, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Real Madrid-Milan, parlando dei problemi in casa Blancos

Olivier Rouyer , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Equipe du Soir', soffermandosi in modo particolare dei problemi palesati dal Real Madrid prima e dopo la sconfitta con il Milan in Champions League . Tra questi la difficoltà a trovare un posto a Kylian Mbappé , dovuta al suo trasferimento tardivo e all'esplosione di Vinicius . Ecco, dunque, le sue parole.

"Florentino Pérez sta facendo ad Ancelotti un regalo avvelenato. Alla fine, immagina che il Madrid perda la prossima partita di Champions League, non so contro chi, mi dispiace, e quella dopo ancora. Ma Ancelotti potrebbe essere licenziato perché, appunto, Ancelotti ha questo problema: 'Cosa faccio con Mbappé? Dal momento che non posso metterlo a sinistra'. È un problema serio. Sai perché? Per il momento del trasferimento di Mbappé. Non è giusto. Siamo tutti d'accordo. Se se ne fosse andato nel 2022, Vinicius, che era al Real, avrebbe avuto la sua ala sinistra. Il problema è che i due anni che hanno ritardato il suo trasferimento hanno permesso a Vinicius di esplodere. Siamo d'accordo. E hanno scombussolato l'equilibrio".