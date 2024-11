Mike Maignan , portiere rossonero, ha parlato a 'UEFA.com' al termine di Real Madrid-Milan , quarta partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 che si è svolta allo stadio ' Santiago Bernabeu' di Madrid . In particolare il francese ha ammesso come la squadra giochi sempre senza paura. Poi glissa sulle indicazioni di Paulo Fonseca . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Real Madrid-Milan, Maignan senza timore reverenziale: poi il siparietto su Fonseca

"Sapevamo che non era una partita come le altre. Il Milan e il Real Madrid sono le due squadre più vincenti in Europa. È sempre una bella sfida nonostante il Milan non vinca la Champions League da tanto tempo, mentre il Real l'ha vinta spesso ultimamente. Per noi è una cosa bella e positiva. Abbiamo fatto una grande prestazione. Non deve finire qui però. Stanotte ce la godremo questa vittoria, ma sappiamo che sabato avremo un altro match difficile".