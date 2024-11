Real Madrid-Milan, Maignan sontuoso: e arriva un complimento di lusso

Mike Maignan, portiere rossonero, ha sciorinato un'ottima prestazione in Real Madrid-Milan, che gli è valso un complimento pesante ...

Mike Maignan, portiere del Milan, è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori in campo nel corso del match contro il Real Madrid in Champions League. Al di là del gol subito su rigore, su cui ha potuto ben poco, si è reso protagonista di diverse parate importanti che hanno di fatto salvato i rossoneri. È anche merito suo se la produzione offensiva del Diavolo non è stata resa vana dalle reti prese.