Paulo Fonseca , allenatore rossonero, ha parlato a 'UEFA.com' al termine di Real Madrid-Milan , quarta partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 che si è svolta allo stadio ' Santiago Bernabeu' di Madrid . Il tecnico lusitano ci ha tenuto a precisare come la squadra abbia avuto il coraggio di giocare in quel modo contro uno dei club più forti al mondo, se non il più forte. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Real Madrid-Milan, Fonseca modesto sulla prestazione offerta. E su Reijnders: "Gol strepitoso"

"Penso che sia giusto dire che abbiamo giocato senza paura, con coraggio. Non è facile venire qui e giocare contro la migliore squadra del mondo in questo momento, soprattutto non quando vuoi mostrare questo coraggio, questa personalità. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo tempo. Nel secondo tempo forse abbiamo sofferto un po' di più perché il Real ha pressato di più, soprattutto negli ultimi 30 metri, ma alla fine abbiamo segnato un gol strepitoso. Ci vuole coraggio per giocare come abbiamo fatto noi. Abbiamo capito i momenti della partita, quando accelerare e quando spingere. Il primo tempo è stato quasi perfetto, sono molto contento dei miei giocatori".