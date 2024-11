Intervenuto a Sky Sport, Fabio Capello ha parlato del Milan dopo la prestigiosa vittoria contro il Real Madrid in Champions League: "Musah è stato importantissimo, come lo sono stati Fofana e Reijnders. Però è stato importante come ha preparato la partita Fonseca, con 5 difensori in linea che hanno impedito al Real Madrid di allargare il gioco".