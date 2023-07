Real Madrid, Kroos: “Guler è un gran talento per l’età che ha”

Intervenuto al podcast tedesco Einfach mal luppen, il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha speso parole d’elogio per Arda Guler

Intervenuto ai microfoni del podcast tedesco Einfach mal luppen, il centrocampista del Real Madrid , Toni Kroos ha speso parole d’elogio per Arda Guler , ultimo acquisto dei Blancos e precedentemente obiettivo di mercato del Milan . Ecco le parole di Kroos .

"Arda ha un gran talento per l'età che ha. Ha un sinistro davvero, davvero educato. Ha un grande tiro, è molto forte tecnicamente, soprattutto negli spazi stretti. Credo che sia un acquisto buono e intelligente, specialmente in ottica futura".