Ancelotti: “Felici che Brahim Díaz stia facendo bene al Milan”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del bel momento di Brahim Díaz con la maglia del Milan. Le sue dichiarazioni

"A Madrid non ha avuto spazio per una questione di concorrenza, è un giocatore importante per noi e siamo felici che stia facendo bene al Milan - le parole di Ancelotti su Brahim Díaz -. Per la sua crescita era importante giocare, è andato al Milan non per caso, ma perché conosciamo la struttura della società e della squadra". Milan, arriverà dalla Spagna l'erede di Kessié? Le ultime di mercato >>>