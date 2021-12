Real Madrid, Ancelotti esalta Benzema: “È l’attaccante migliore al mondo”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ora al Real Madrid, non ha dubbi nel definire Karim Benzema il miglior attaccante al mondo

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ora al Real Madrid, non ha dubbi nel definire Karim Benzema il miglior attaccante al mondo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'AS': "Penso che lo sia, ha aggiunto maggiore efficacia al suo calcio. Incide quanto Cristiano Ronaldo o Haaland. Benzema è un giocatore che fa la differenza. L'abbiamo appena visto nella partita contro l'Athletic, con due gol in pochissimo tempo. È in forma spettacolare".