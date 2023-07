Real Madrid, Ancelotti: “Fa sempre un certo effetto affrontare il Milan”

Intervenuto in conferenza stampa dopo l'amichevole tra Milan e Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato del suo rapporto con il club rossonero e del significato che ha Paolo Maldini verso questi colori: "Paolo è la storia del Milan e rimarrà sempre nella storia del Milan. Fa sempre un certo effetto affrontare il Milan che è stato la mia casa per 13 anni. E' un ricordo indimenticabile. Il Milan è sempre il Milan, i colori rimangono gli stessi anche se cambiano le persone. L'affetto per questa società rimarrà sempre intatto". LEGGI ANCHE: Milan, fase di stallo per una trattativa >>>