Real Madrid, Ancelotti: “Voglio bene a Brahim Diaz, ha giocato nel Milan…”

Intervenuto in conferenza alla vigilia del match di Champions League con il Braga, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato Brahim Diaz, giocatore ex Milan: "Ci ho parlato, non ha avuto molto spazio ma so che può darci qualcosa. La competizione è alta, è professionale e avrà il suo spazio. Sento dire che ho qualcosa contro di lui ma la realtà è che provo qualcosa di speciale, ha giocato nel Milan...".