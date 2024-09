Ravezzani: “Ecco la griglia Scudetto. Il Milan lo metto dietro a …”

Sull'Italia: «Io aspetterei a dire che l’Italia è rigenerata. Con la Francia la partita è diventata facile, con Israele non è che abbiamo fatto una partita memorabile. Anche agli Europei eravamo arrivati convinti di avere un gran gioco, quindi ci vuole cautela. Su Spalletti il punto è che per fare una Nazionale vincente servono idee chiare, che Spalletti non ha avuto agli Europei. E soprattutto serve avere un rapporto proficuo coi calciatori. Lui era riuscito ad irritare tutta la squadra. Mi sembra adesso che abbia invece l’atteggiamento giusto, un po’ più umile, e ripartiamo da questo. Poi vediamo». LEGGI ANCHE: Milan, Pedullà: "Fonseca non ha alibi. Prendere provvedimenti in un caso"