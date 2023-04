Ravezzani: “Il Milan ha vinto tre partite con tre gol in fotocopia”

Intervistato dai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, Fabio Ravezzani ha parlato del match valido per il ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan . Il direttore di TeleLombardia, infatti, ha analizzato le prestazioni complessive delle due squadre, contando anche l'andata giocata a San Siro: "Milan fortunato col Napoli? Una bella domanda, ma il Napoli ha sbagliato nel post partita dell'andata. A San Siro giocarono meglio gli azzurri e i rossoneri furono fortunati. Spalletti e una parte del Napoli, invece, si erano convinti di aver perso per colpa dell'arbitro e ha speso troppe energie".

Ravezzani ha poi concluso: "La cosa si è ritorta contro il Napoli, visto che la UEFA ha mandato Marciniak, il migliore arbitro al mondo, per la gara in casa. E l'arbitro non si è lasciato abbindolare dall'ambiente dal Maradona. Poi parlando solo di questo, solo dell'arbitro, si è perso di vista che il Milan ha vinto tre partite con tre gol in fotocopia".