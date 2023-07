Ravezzani: “Il Milan sarà la squadra più rivoluzionata di tutte”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del Milan in vista del campionato che inizierà ad agosto

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del Milan in vista del campionato che inizierà ad agosto: "Il Milan sarà la squadra più rivoluzionata di tutte e sono curioso di vedere a centrocampo che intesa ci sarà. L’impianto di squadra che c’è stato fino a questo punto, anche perché i nomi che sono arrivati e quelli che potrebbero arrivare non puntano verso quelle caratteristiche. Non si sa sei poi il dieci possa essere Pulisic e chi farà il centravanti titolare".