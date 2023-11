Ravezzani punge il Milan: “Anche la Salernitana avrebbe fatto meglio”

Le parole di Fabio Ravezzani sul Milan

"Raccontiamocela tutti tranne qualche tifoso fanatico era chiaro che l’Inter avesse una rosa superiore anche a livello di qualità rispetto a quella del Milan. Si erano illusi per la vittoria dello scudetto ma è oggettivo che l’Inter abbia una squadra più forte. Ciò non vuol dire che abbia dovuto vincere 5 volte di fila il derby in quel modo. Pioli con il Milan ha collezionato disastri e disfatte contro i nerazzurri. Probabilmente anche la Salernitana avrebbe fatto meglio contro l’Inter".