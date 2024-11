Motta, Fonseca, Ranieri e Conte: per chi è la giornata più importante? "Di Fonseca perché se non batte la Juve è un grosso problema. Se la batte entra in una certa dimensione, altrimenti tornano certi tipi di critiche. Se Motta in queste condizioni riuscisse a salvare la pelle a San Siro sarebbe un capolavoro, perché ora tutto congiura contro di lui".

Lautaro, in Nazionale segna mentre all'Inter un po' meno: "La forza dell'Inter è data dal fatto che è lì, malgrado Lautaro non abbia performato come è lecito attendersi. L'Inter ottiene risultati con poco Lautaro. Quando si sbloccherà, ti cambierà la vita perché è il più forte del campionato italiano. Taremi e Zielinski? Quando vai in una squadra dove sei un'alternativa a grandi giocatori sei a rischio fallimento a prescindere. Davanti ci sono due monumenti come Thuram e Lautaro. Avrebbero bisogno di continuità e fiducia, ma come fai a metterli dentro al posto di questi?".