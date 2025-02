Ravezzani: “Milan? Ha perso contro una squadra scarsa. Conceicao ha…”

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del Milan di Sergio Conceicao dopo la sconfitta nell'andata dei Play-Off di Champions League contro il Feyenoord: "Quello di Theo non è l’approccio che uno si aspetta da un giocatore che deve ritrovare serietà e impegno. Il Milan perde sempre la stessa partita, non riesco a spiegarmi il Milan. Non riesce mai a evolvere, ho rivisto tutte le partite del Milan di Conceicao ed escludendo le prime due in Supercoppa vinte in rimonta i risultati sono gli stessi del Milan di Fonseca. Pareggia col Cagliari come ha fatto Fonseca, l’unica partita brillante è stata con la Roma".