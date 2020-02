Ravezzani: “Il Milan ha speso male i soldi che aveva per fare mercato”

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Ravezzani, noto giornalista sportivo a livello nazionale, questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dicendo la sua su alcune operazioni di mercato fatte dal Milan.

Le sue parole sono state queste: “I rossoneri, che già non se la passavano bene economicamente parlando, un anno fa circa hanno pagato 80 milioni cash per Krzysztof Piatek e Lucas Paquetà. Poi, in estate altri soldi sono stati spesi male per Rafael Leao e Leo Duarte. Per questi giocatori il Milan ha speso troppo visti gli scarsi risultati tecnici visti in campo”.

Nonostante ciò, la dirigenza milanista continua a operare sotto traccia per cercare di rafforzare la squadra. Uno degli obiettivi per il prossimo mercato estivo è

