Calciomercato Milan – De Paul in orbita rossonera: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’ oggi in edicola, il Milan, in vista della prossima stagione, continua a seguire e monitorare Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese assistito da Agustín Jiménez, procuratore spesso in visita a ‘Casa Milan‘.

Il numero 10 della compagine friulana, infatti, sta confermando in questa stagione la crescita fatta vedere nelle tre precedenti annate ad Udine: sotto la guida tecnica di Luca Gotti, de Paul non sta giocando più né da ala, né da trequartista, sua posizione naturale, bensì da mezzala e, nonostante ciò, non ha perso il feeling con il gol (già 5 in questo campionato).

L’Udinese se ne priverebbe, a giugno, per non meno di 35 milioni di euro, ma il Milan, nell’eventualità in cui volesse affondare il colpo, potrebbe avere più tempo per lavorare al ribasso sul prezzo del cartellino e sulla formula di acquisto del calciatore argentino. Intanto, per l’eventuale sostituzione di Stefano Pioli a fine stagione, il Diavolo starebbe pensando ad un tecnico di livello per la propria panchina: per le ultime, continua a leggere >>>

