Ravezzani: “Il Milan ci ha smentiti tutti. Ma ho una perplessità”

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del momento del Milan e di una sua perplessità per i prossimi mesi. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Dovremmo tutti essere onesti e dire che non ci abbiamo capito nulla, perché nessuno ha mai previsto il Napoli primo a punteggio pieno e la Juve settima così indietro. Il Milan lo avevano dato già per morto e sono stati smentiti tutti. Su Pioli posso dire che Il suo lavoro è stato eccezionale. Il Milan ha fatto un'ottima scelta e ha costruito una squadra eccellente e al di là di Ibra. Ha cominciato a tirar fuori sacrificio e a puntare sui giovani, riuscendo a non bruciare i giocatori. Poi ha messo in piedi un centrocampo intelligente e adesso si ritrova a giocare un calcio divertente. L'unica perplessità che ho è che le sue squadre spesso calano a gennaio, ma ad oggi è quello che ha fatto meglio".