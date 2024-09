Ravanelli: “Conte al Napoli? Io non l’avrei mai fatto. Vi spiego …”

Le parole di Fabrizio Ravanelli su Antonio Conte

«Conte al Napoli? Secondo me ha preso un rischio grossissimo, io non l'avrei mai fatto. So bene che Antonio non può vivere senza calcio, però conoscendolo so anche quello che pretende da una società e dai suoi giocatori. Sarà difficile portare avanti il suo progetto a Napoli. Se ci riuscirà, sarà un miracolo. Uno come lui potrebbe pure farcela, gli auguro ovviamente di farcela, anche se sarà un miracolo».