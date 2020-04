Rashford elogia Ibrahimovic: “Mai visto uno così. Vi racconto cosa penso”

NEWS MILAN – Marcus Rashford ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in una recente intervista ai microfoni del Manchester United. L’attaccante inglese ricorda con piacere e stupore la presenza di Ibra all’interno dello spogliatoio dei Red Devils. Lo svedese ha giocato in Premier League dal 2016 al 2018, facendo in tempo a vincere un’Europa League con José Mourinho in panchina.

Proprio Rashford ha parlato così di Ibrahimovic: “La mentalità di Ibra era al di sopra di qualsiasi cosa io abbia mai conosciuto. Non gli importava quello che la gente diceva di lui”.

Ma Rashford non si limita ad elogiare Ibra, ma lo ringrazia per averlo “cresciuto”: “La sua mentalità è stata una delle chiavi della mia crescita calcistica, specialmente quando José (Mourinho, ndr) era lì perché aveva già giocato con lui in panchina. Ibra sapeva che bisognava avere un certo comportamento per sopravvivere con Mourinho”.

L’ennesima dimostrazione dell’importanza di Ibrahimovic, non solo in campo ovviamente, ma anche nello spogliatoio e dunque nella crescita del gruppo. Un’ulteriore prova di quanto Ibra sarebbe importante per il Milan anche la prossima stagione. Sarà così? Qualcuno pensa già al dopo-Ibra: ecco il sostituto >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓