Ranocchia: “L’anno scorso ho fatto i complimenti a Pioli per lo scudetto”

Intervistato da 'TMW', Andrea Ranocchia ha rivelato un retroscena che riguarda il Milan e Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore dell'Inter: "Lo scorso anno gli ho scritto, gli ho fatto i complimenti. L'ho avuto per pochi mesi ma lui è un allenatore bravo, che crea gruppo e ha uno staff molto buono. Vincere il campionato è difficile, chiunque lo vinca e chiunque l'abbia vinto in passato è perché se l'è meritato. Vincere un campionato è davvero difficile perché in un anno subentrano tantissime cose: non è fortuna, non c'entra la decisione arbitrale. Chi vince il campionato è perché lo merita e lui è stato bravo a creare questo feeling con la squadra. Lo scorso anno si vedeva che aveva creato questo rapporto di compattezza con la squadra, si percepiva. Come quest'anno si vede il feeling tra Spalletti e la sua squadra". Milan, Cardinale in Italia: nessun incontro previsto con Maldini.