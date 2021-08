Ranieri: “Serie A, Inter smontata e Juve favorita. Poi Milan e Atalanta”

Claudio Ranieri ha fatto i suoi pronostici sul campionato di Serie A 2021-2022. Vede il Milan dietro la Juventus, pari merito con gli orobici

Claudio Ranieri, ex allenatore di molte squadre in Serie A, ha parlato in un'intervista esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Il tecnico romano ha spiegato come, a suo avviso, l'Inter non parta favorita per la corsa allo Scudetto 2022. "L'addio di Antonio Conte è stato il segnale di quello che sarebbe accaduto. Via Conte, poi via anche Achraf Hakimi e Romelu Lukaku: in due mesi l'Inter ha smontato la squadra dello Scudetto".