Ranieri: “Il primo a cambiare il mercato fu Berlusconi con il Milan”

Intervistato dai microfoni di TG5, il tecnico del Cagliari , Claudio Ranieri , ha parlato del Milan di Berlusconi : "Quando giocavo io c'era ancora il vincolo, finito il contratto dovevi aspettare se te lo rinnovavano o no. Poi con la legge Bosman il mondo è cambiato, in Italia il primo a dare un grosso impulso al mercato e agli ingaggi fu Berlusconi, fece un Milan stellare".

Infine, l'ex allenatore del Leicester ha concluso: "Poi sono arrivati gli inglesi, la Cina e ora i sauditi. Quando mi hanno proposto di andare in Cina, Arabia o Qatar ho detto no, ho bisogno di stimoli e adrenalina del giorno della partita. Andando in quei posti guadagno soldi, ma perdo quello che sono io dentro".