Rangnick: “Il mio calcio? Ralfball: velocità, pressing e contro pressing”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ralf Rangnick, che era stato in procinto di diventare nuovo manager del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Rangnick sul suo stile di calcio.

“Se si vuole avere successo, una società deve sapere quali sono i suoi valori. Alla Red Bull l’idea di calcio è stata sempre quella di un calcio ad alta velocità, con pressing e contro pressing, in America ora lo chiamano ‘Ralfball‘. Ogni giovane giocatore è stato formato così”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI RANGNICK >>>