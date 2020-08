Rangnick: “Nessun contratto o penale con il Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ralf Rangnick, che era stato in procinto di diventare nuovo manager del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Rangnick sui contatti con il club rossonero durati per mesi: “Se lo avete scritto è perché qualcuno ve lo ha detto. Io non ne ho mai parlato in pubblico. Ma per mettere in chiaro: nessun contratto o penale, fino a tre settimane fa ero impegnato con la Red Bull“. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI RANGNICK >>>