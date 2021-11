Rangnick allo United, Redknapp: “Mai sentito niente di più stupido”

Ralf Rangnick si è accasato al Manchester United. L'allenatore Harry Redknapp non ha usato mezzi termini per commentare questa scelta

I tifosi del Milan hanno imparato a conoscere molto bene Ralf Rangnick. Sembrava dovesse essere lui l'uomo dell'ennesima rivoluzione in casa rossonera prima dell'exploit di Stefano Pioli e la successiva conferma. Il tedesco è diventato da poche ore il nuovo allenatore ad interim del Manchester United. Sostituirà Micheal Carrick, anche lui tecnico momentaneo del club inglese. Questa scelta non è affatto andata giù ad Harry Redknapp che, in un editoriale per il 'Sun', ha commentato così questa scelta: "Il fatto che il Manchester United rimpiazzi un allenatore ad interim con un altro allenatore ad interim è ridicolo. Non ho mai sentito niente di più stupido in vita mia, da qualsiasi punto la si guardi".