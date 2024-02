Rambolà: “Ristrutturare San Siro? Lo stadio di proprietà è più utile”

Intervistato a Tmw Radio, l'avvocato Roberto Rambolà ha parlato dell'idea di ristrutturare lo stadio San Siro: "Il dato da cui partire è che ogni grande club ha il suo stadio di proprietà. Questo la dice lunga su quanto e come può essere profittevole avere un impianto da sfruttare. Senza dubbio uno stadio di proprietà sarebbe più utile. Detto ciò bisogna fare i conti con la realtà italiana che è diversa da tutta Europa, dal punto di vista politico, culturale e burocratico. L’esperienza italiana è ancora troppo cavillosa per pensare a breve tempo".

Infine, Rambolà ha concluso: "In poche città si parla di questo caso. La potenza evocativa di San Siro, poi, ha pochi eguali al mondo. Ci può stare perciò che il tifoso appassionato non si voglia allontanare, ci può stare che i club vogliono il proprio business lì e che l’amministrazione non se ne voglia privare. Tutto ciò ricordiamoci che uno stadio di proprietà alza i ricavi ma è un’ulteriore spesa".