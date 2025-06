Raiola: “Donnarumma? Non è il momento di tornare in Italia. Ecco perché”

Intervistato a Stile Tv, Enzo Raiola ha parlato di Gianluigi Donnarumma e delle voci di un suo possibile ritorno in Serie A : "Al momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia il momento di ritornare. Al Psg si trova bene, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno di Donnarumma, almeno nel breve termine".

Infine, l'agente dell'ex portiere del Milan ha concluso con un pensiero sull'Italia: "Dopo un campionato così lungo e una Champions League intensa, i giocatori avevano bisogno di vacanza e invece tra allenamenti di Nazionale e partite importantissime non è facile riposare. È vero che i calendari sono ristretti, ma giocare partite così importanti a fine stagione non fa bene agli atleti, è pesante. Purtroppo la prima gara con l'Italia non è andata benissimo, ma la prossima partita si deve vincere. Ieri sera ho sentito Donnarumma ed era concentrato e determinato: vuole vincere la prossima gara per poi rimandare tutto a settembre. Però, questo pessimismo non fa bene, è vero che il risultato non è positivo, ma il calcio è bello perché si può ribaltare ogni situazione. Sicuramente i ragazzi daranno il massimo".