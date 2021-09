Raiola: “Donnarumma-Milan? Mi dispiace per come lo hanno trattato”

Il noto procuratore Mino Raiola ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Psg. Queste le dichiarazioni

Il noto procuratore Mino Raiola ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Psg. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Rai Sport': "Sono dispiaciuto per come è stato trattato Gigio. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’è stato nessun tradimento. Poteva andare via quattro anni fa e non l’ha fatto. Se è stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio". "Amo il Milan, magari vinciamo la Champions". Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Fikayo Tomori