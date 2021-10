Raiola: “Milan, non hai saputo o potuto tenere Donnarumma. Sul PSG …”

Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, molto duro contro il Milan, ex club del suo assistito. "Non ha saputo o voluto tenerlo"

Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha accusato il Milan, in un'intervista esclusiva rilasciata al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI L'INTEGRALE) di non aver mosso un dito per difendere il suo ex portiere dopo i fischi subiti a 'San Siro' in occasione di Italia-Spagna 1-2 di Nations League.