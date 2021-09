Rafeal Leao: “Voglio vincere al Milan. Ruolo? A sinistra faccio la differenza”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco cosa ha detto il portoghese

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco cosa ha detto Rafael Leao: "Giocare in Champions è stata un’emozione per me e anche per la mia famiglia, era il mio sogno arrivare a giocare lì".