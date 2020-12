Rafael Leao: “Maldini il più talentuoso. Donnarumma? Non sa ballare”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Rafael Leao

MILAN NEWS – Rafael Leao, calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di 4-3-3. Ecco le parole di Rafael Leao.

Chi è il più veloce: “Theo Hernandez è il più veloce della squadra. Se sono in campo, sono il più veloce. Quando esco, è Theo”.

Chi è il più forte fisicamente: “Domanda difficile? No, è facile. E’ Zlatan Ibrahimovic”

Chi è il più talentuoso: “Bella domanda. Direi Daniel Maldini. E’ veramente molto forte”

Chi veste meglio e chi veste peggio: “Meglio? Io ovviamente, peggio Samu Castillejo. Indossa la tua con le calze alte. E’ strano”.

Chi è il più simpatico: “Hakan Calhanoglu è il più simpatico”

Chi è il leader della squadra: “Ovvio, è Ibrahimovic. Non rispondo neanche a questa domanda”

Con chi farebbe una canzone: “Alexis Saelemaekers. Sa cantare, sa cantare. Ha fatto anche lui una canzone: me l’ha fatta vedere, è in francese. Ha pure un buon flow”

Chi è il migliore e chi è il peggior ballerino: “Kessie è il migliore. Si muove benissimo. Chi non sa ballare? Donnarumma. Non si muove, sai com’è in campo. E’ troppo alto, non si riesce a muovere”

Sui rigori: “A chi fare battere un rigore decisivo? Onestamente lo farei tirare a Zlatan, ma ha sbagliato due degli ultimi tre rigori. Poi Kessie con la Fiorentina ha calciato due rigori, ne ha segnato uno e ne ha sbagliato un altro. Sono loro due che battoni i rigori. Lo darei a Zlatan perchè lo devo dare… mi spiego? Zlatan vive per questi momenti”

Chi ci sorprenderà nel 2021: "Vorrei dire Maldini perchè ha grande talento. Spero che l'anno prossimo abbia più opportunità per mettersi in mostra perchè gli voglio bene da amico e come calciatore ha tanto talento".