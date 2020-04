Leao: “Orgoglioso di essere al Milan. Ecco cosa mi dice Ibra”

NEWS MILAN – Rafael Leao si è raccontato in una diretta Instagram con l’artista e amico Anyfa. Il giovane attaccante del Milan ha parlato del suo trasferimento e soprattutto del rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni.

Sull’arrivo al Milan, la scorsa estate: “È stato tutto molto veloce. Non avrei mai pensato a vent’anni di ritrovarmi qui, in un club dalla grande storia, che ha vinto sette Coppe dei Campioni. Poter rappresentare il Milan alla mia età è un grande orgoglio”.

Sull’avere Ibrahimovic come compagno di squadra: “Se non sei forte psicologicamente, diventa complicato! Ibra ha una personalità forte, ha giocato con grandi calciatori e ha una grande storia alle spalle. Negli allenamenti, poi, è una persona e nelle partite è completamente diverso, molto competitivo. È un giocatore arrogante, ma in senso positivo, perché vuole vincere sempre”.

Sull'influenza positiva che può avere Ibra per Leao: "È qualcuno che può aiutarmi molto dal punto di vista calcistico. In allenamento mi sta molto vicino, sin dal suo arrivo ha avuto questo atteggiamento con me. Mi dà molti consigli, mi dice che posso fare molto meglio e che ho il potenziale per diventare un punto di riferimento al Milan".