Ibrahimovic si allena per sé stesso, e per il Milan: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic dopo lo stop alla Serie A causa coronavirus, è tornato in Svezia e ha continuato a fare quello che in Italia non avrebbe potuto fare: allenarsi. Alla sua età non può permettersi pause troppo lunghe, ma solo con un continuo allenamento può mantenere i livelli alti come ha dimostrato nei due mesi al Milan.

Fanno discutere – più per mancanza di argomenti che altro – i suoi allenamenti con l’Hammarby. Come se Ibra potesse tornare in Svezia al termine di questa stagione. Ma è mai possibile? Sinceramente crediamo di no. Giocare ad alti livelli in Serie A per qualche mese, dimostrando di essere ancora formidabile, e poi tornare a giocare nel campionato svedese che, con tutto il rispetto, è ai livelli della Serie C (forse) italiana. Non è pensabile, punto. Ritiro? Nemmeno, per motivi molti simili al primo.

Le soluzioni più idonee sono fondamentalmente due: restare al Milan o andare a giocare in un’altra squadra di livello più o meno simile, che però riesca a garantirgli uno stipendio molto oneroso. Ma comunque entrambe le opzioni vedono Ibrahimovic vicino al campo da gioco, al centro di una squadra o comunque di un progetto. Sinceramente non vediamo molte altre squadre, se non il Milan, che possano permettersi e vogliano Ibra. Poi, tutto può succedere, sia chiaro.

Oggi sono anche arrivate le parole del vice-allenatore dell’Hammarby che – qualora ce ne fosse stato bisogno – conferma che Ibra non ha intenzione di venire a giocare in Svezia: “Potrebbe fare di tutto, ma non credo sia un’opzione al momento, so che ci sono molte persone che tifano per l’Hammarby e che sognerebbero di vedere Ibra con questa maglia, ma la decisione alla fine è sua e soltanto sua: se così volesse sarebbe più che benvenuto”.

E allora noi, dando voce a tutti (o quasi) i tifosi milanisti, pensiamo che Ibra rimarrà al Milan per un'altra stagione. Un'altra "chance" al club rossonero vorrà e dovrà darla. Poi dipenderà anche dai progetti pensati da Ivan Gazidis, se terrà o meno Pioli e Maldini, arriverà Rangnick o chi altri. Insomma, una nuova mini-stagione sta per ricominciare, e potrà dire molto sul futuro prossimo di Ibra e del Milan.