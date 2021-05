Rabiot: “Maignan è un leader: i tifosi del Milan non saranno delusi”

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato di Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, con cui è cresciuto insieme nel PSG

Adrien Rabiot , centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, è cresciuto insieme a Mike Maignan , nuovo portiere del Milan , nelle giovanili del PSG . I due sono coetanei (entrambi classe 1995) e molto amici: la loro carriera ha preso strade diverse quando Maignan, per trovare spazio, si è trasferito a Lille nel 2015, mentre Rabiot si è imposto nella prima squadra dei capitolini prima di approdare in Italia nel 2019.

Oggi, in un'intervista rilasciata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, Rabiot ha parlato di Maignan, che arriva in rossonero con l'ingombrante etichetta di erede di Gigio Donnarumma. "Il Milan ha fatto un grande acquisto - ha esordito Rabiot -. Mike magari non è mai stato molto pubblicizzato, ma è un ottimo portiere. È un leader, forte tecnicamente, come dimostrano le 21 partite senza prendere gol. I tifosi rossoneri non saranno delusi".