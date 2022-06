Qualificazioni Euro Under 19, Olanda-Serbia 1-2: Lazetic a segno

Marko Lazetic, attaccante del Milan, ha timbrato il cartellino nella partita di Qualificazione all'Europeo Under 19 tra Olanda e Serbia

Arrivato al Milan a gennaio, Marko Lazetic ha rappresentato una sorta di oggetto misterioso. Data una condizione fisica precaria, l'attaccante classe 2004 è stato 'prestato' alla Primavera, laddove ha totalizzato un assist in 5 partite . In Prima Squadra, invece, una sola presenza e 4 minuti giocati contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Lazetic, in occasione della partita tra Olanda e Serbia, valida per la qualificazione agli Europei Under 19, ha timbrato il cartellino al minuto 24'. Il serbo è stato sostituito al 67' da Ratokov, che ha poi segnato il gol della vittoria 10 minuti dopo.