Quagliarella: “Giroud e Immobile? Ora a 30 anni si usa meglio la testa”

Fabio Quagliarella ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai gol decisivi siglati in Champions da Olivier Giroud e Ciro Immobile

Fabio Quagliarella, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport 24', riferendosi ai gol decisivi di Olivier Giroud e Ciro Immobile in Champions League per Milan e Lazio. Ecco, dunque, le sue parole.